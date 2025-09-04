In Mehringen ist der Projektzirkus Probst zu Gast. Drei Tage lang proben Grundschul- und Kita-Kinder, ehe sie als Clowns, Zauberer oder Akrobaten in der Manege auftreten.

Manege statt Klassenzimmer: Schüler und Kita-Kinder werden in Mehringen zu Zirkus-Artisten

Kunstvolles auf dem Seil – auch das lernen die Kinder.

Mehringen/MZ - Das blau-gelbe Zirkuszelt ist auf dem Festplatz „Insel“ in Mehringen nicht zu übersehen. Dort gastiert in dieser Woche der Projektzirkus der Zirkusfamilie Probst. Anders als bei einem herkömmlichen Zirkusprogramm stehen hier keine Profis in der Manege, sondern Kinder aus Mehringen, Drohndorf und anderen Ortsteilen.