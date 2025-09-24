Eine Petition, die sich gegen die geplanten späteren Schulanfangszeiten richtet, wird binnen kurzer Zeit von hunderten Menschen unterschrieben. Welche Probleme gesehen werden.

Nach den Plänen der Verwaltung ändern sich Mitte Dezember die Abfahrtszeiten zahlreicher Busse im Landkreis Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - So ganz glatt dürfte die angekündigte Verschiebung der Anfangszeiten in zahlreichen Schulen des Landkreises nicht über die Bühne gehen. Wie berichtet plant die Verwaltung ab 15. Dezember einen späteren Start des Unterrichts, der soll sich mal um 20, mal um 40 Minuten nach hinten verschieben, im Mittel sind es 30 Minuten. Betroffen sind bis auf jene in Jessen und Annaburg so ziemlich alle Schulen.