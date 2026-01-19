Gesundheit im Landkreis Wittenberg Schwere Grippewelle wird erwartet: Wer sich schützen sollte
Das Gesundheitsamt rechnet mit massiv steigenden Fallzahlen und rät nach wie vor zu einer Schutzimpfung. Covid-19-Betroffene müssen nicht selten im Krankenhaus behandelt werden.
Aktualisiert: 19.01.2026, 06:08
Wittenberg/MZ. - Mit einer schweren Grippewelle rechnet das Wittenberger Gesundheitsamt. Die Influenza breite sich, international betrachtet, rasant aus, sagt Isabel Geißler, Abteilungsleiterin Infektionsschutz beim Landkreis, auf Anfrage der MZ.