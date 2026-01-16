weather wolkig
  4. Influenza-Welle: Schon zwölf Gripppe-Tote in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der Influenza-Infektionen steigt in Sachsen-Anhalt deutlich an. Experten warnen vor schwerer Grippe-Welle. Grund ist ein neuer Subtyp.

Von Lisa Garn 16.01.2026, 15:23
In Sachsen-Anhalt erkranken immer mehr Menschen an Grippe.
In Sachsen-Anhalt erkranken immer mehr Menschen an Grippe. (Foto: Maurizio Gambarini/dpa)

Halle/MZ/DPA. - In Sachsen-Anhalt sind bereits zwölf Menschen in der laufenden Grippe-Saison gestorben. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Verbraucherschutz (LAV) hervor. Insgesamt nimmt die Grippewelle an Fahrt auf: So wurden in der vergangenen zweiten Kalenderwoche 821 Fälle gemeldet. In der ersten Kalenderwoche, in die der Jahreswechsel fiel, waren 337 Grippe-Fälle erfasst worden. „Ein deutlicher Anstieg ist auch bei hospitalisierten Influenza-Meldefällen zu beobachten. Insbesondere Personen ab 60 Jahre kamen wegen einer Influenzaerkrankung ins Krankenhaus“, heißt es im Wochenbericht des LAV.