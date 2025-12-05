Etliche Jugendliche haben am Freitag in Wittenberg gegen das neue Wehrdienstgesetz vom Bund protestiert und ihren Widerstand auf die Straße getragen. Warum viele um ihre Zukunft fürchten.

Der Demonstrationszug bewegt sich vom Platz der Demokratie in Wittenberg an mehreren Schulen entlang in Richtung Innenstadt, begleitet von weiteren Jugendlichen, die sich unterwegs dem Schulstreik am Freitag anschließen.

Wittenberg/MZ. - Noch bevor der Demonstrationszug am Freitag den Schlossplatz erreicht, ist die Nachricht aus Berlin schon durchgesickert: Der Bundestag hat das neue Wehrdienstgesetz beschlossen. Ab 2026 sollen alle 18-Jährigen einen Fragebogen zur Tauglichkeit ausfüllen, junge Männer verpflichtend gemustert werden. Bei Bedarf sollen weitere Jahrgänge folgen. Für viele der Jugendlichen, die sich an diesem grauen Dezembertag am Platz der Demokratie in Wittenberg versammeln, ist es genau das, wovon sie sprechen: eine Zukunft, die nicht mehr ihnen gehört.