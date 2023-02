Meisterkonzert im Bad Schmiedeberger Kurhaus: Zu Gast war diesmal die junge österreichische Geigerin Johanna Pichlmair, begleitet von Frank-Immo Zimmer am Klavier.

Bad Schmiedeberg/MZ - Ein wirkliches Meisterkonzert boten am Sonntag im Kurhaus in Bad Schmiedeberg die junge österreichische Geigerin Johanna Pichlmair, seit drei Jahren Mitglied der Berliner Philharmoniker, und der erfahrene Pianist Frank-Immo Zichner, Professor an der Berliner Universität der Künste. Knapp 100 Konzertbesucher ließen sich zwei Stunden von romantischen Geigenklängen und virtuos-einfühlsamen Klaviertönen höchster Vollendung verzaubern.