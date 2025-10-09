Rettungsdienst im Landkreis Wittenberg Zwischen Notfall und Alltag: Wenn jede Minute zählt und manchmal keiner ruft

Mehr als 21.000 Einsätze jährlich, doch nicht jeder ist ein echter Notfall: In den Rettungswachen des Landkreises Wittenberg zeigt sich, wie komplex und fordernd der Alltag im Rettungsdienst ist. Oft geht es hektisch zu, aber es gibt auch Stunden, in denen die Beschäftigten nicht ausrücken müssen. Genug zu tun haben sie trotzdem.