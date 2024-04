Piesteritz und Köthen fighten in der Fußball-Landesliga um den Sieg und sind am Ende nicht ganz unzufrieden mit dem 2:2. In der zweiten Halbzeit ist es ein offener Schlagabtausch.

Fußball in Wittenberg: So verlief das Spiel von Piesteritz und Köthen

Florian Freihube (Nr. 4) ist der Schrecken der Köthener Abwehr. Er hat im Hinspiel die Partie gedreht und am Samstag erneut getroffen.

Piesteritz/MZ. - Beim Abpfiff am Samstag kurz nach 17 Uhr jubelt keiner wirklich. Im Spitzenspiel trennen sich der FC Grün-Weiß Piesteritz und Köthen 2:2. Dabei haben beide Teams alles gegeben, um diese wichtige Partie vor 110 Zuschauern zu gewinnen.

Gast bleibt ungeschlagen

„Es ist nichts passiert. Wir haben nicht verloren“, muntert Sebastian Töpfer, der an diesem Tag Chefcoach ist, seine Jungs noch auf dem Rasen auf. „Wir bleiben weiter ungeschlagen und das im zehnten Spiel in Folge“, sagt sein Köthener Kollege Christoph Römling. Der Experte spricht von einer Landesligapartie „auf Top-Niveau“ und hat im zweiten Durchgang einen „offenen Schlagabtausch“ gesehen. Dabei sei seinem Team ein „klarer Hand-Elfmeter“ verwehrt worden. „Und in der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft“, betont der Übungsleiter.

Tatsächlich starten die Gäste mit viel Dominanz in die Partie und werden dafür schon früh belohnt. Zwei Mal in Folge können sich Köthener auf der linken Seite erfolgreich durchsetzen. Paul Werthmann spielt seinen Kapitän an, und Tobias Hippe trifft zum 1:0 (5.). Die Platzherren antworten sofort und nutzen ihre erste Chance konsequent zum 1:1. Florian Freihube trifft (6.). Und das tut er offensichtlich gern gegen Köthen. „Nein. Das ist Zufall. Aber die Gegenspieler haben auch bereits zu mir gesagt, schon wieder du“, berichtet der Torschütze, der im Hinspiel nach seiner Einwechslung mit seinen Treffern die Partie gedreht und dem Titeltopfavoriten die bisher letzte Niederlage zugefügt hat. Köthens Trainer findet diese Episode auch nicht besonders lustig. „Wir wussten um die Gefährlichkeit von Flo, mit dem ich noch zusammengespielt habe“, sagt Römling.

Sein Team lässt sich allerdings von dem Ausgleich nicht beeindrucken, überzeugt spielerisch. Aber die Platzherren haben ihre Möglichkeiten. So jagt Torjäger Lukas Hehne einen Ball in aussichtsreicher Position über den Kasten (30.). Freihube prüft mit einem Distanzschuss Keeper William Friedrich (40.). Und auf der Gegenseite wird ein unmotiviertes Herauslaufen von Torwart Tomas Hnizdil fast bestraft. Steven Kürschner schießt in Höhe der Eckfahne auf das verwaiste Tor und trifft den Innenpfosten. Von dort springt der Ball ins Spielfeld zurück (43.).

Lukas Hehne (Nr. 9) hat dieses Mal seine Chancen nicht genutzt. Foto: Sven Wieder

In der Kabine nimmt Töpfer Umstellungen vor und sieht danach „25 superstarke Minuten“. Hehne vergibt die erste Möglichkeit (48.). Sein Schussversuch kann im letzten Moment noch geblockt werden. Nach einer Ecke von Kapitän von Niklas Mattias Bierwirth muss Tomas Karlovec das 2:1 machen. Sein Schuss aus Nahdistanz verfehlt aber den Kasten (60.). Nur 60 Sekunden später steht der Tscheche erneut im Blickpunkt. Er rettet auf der Linie für den schon geschlagenen Schlussmann. Ja, auch in der besten Phase der Gastgeber halten die Köthener offensiv dagegen, haben gute Möglichkeiten und wechseln mit Fernando Spremberg einen gefährlichen Stürmer ein (66.).

Krankenwagen im Einsatz

Aber eine starke Einzelleistung von Matej Nemec bringt für Piesteritz das 2:1 (68.). Der Tscheche dribbelt Verteidiger aus und zieht dann von der Strafraumgrenze ab. Die Führung ist zu diesem Zeitpunkt verdient „Wir haben es danach versäumt, das 3:1 zu erzielen,“ so Töpfer. Für die Platzherren folgt ein bitterer Moment. Frantisek Rados verletzt sich ohne gegnerische Einwirkung und muss mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren werden. Laut Töpfer ist es wahrscheinlich, dass der Kicker für den Rest der Saison ausfällt. „Die schwere Verletzung überschattet das Spiel“, sagt Römling. „Die Jungs standen unter Schock“, betont Töpfer, für den die Szene „zum Knackpunkt der Partie wird.“ Die Köthener werden immer gefährlicher, erarbeiten sich jetzt ein Chancenplus. Das 2:2 fällt in der Nachspielzeit. Kürschner legt per Kopf quer, und Henning Louis Hundt sorgt für das Remis. Die Extrazeit von insgesamt elf Minuten ist bundesligareif, aber berechtigt. Neben Rados muss auch Schiedsrichter Winfried Bohrmann verletzungsbedingt behandelt werden.