Jamil, Halbfinalist bei „The Voice Kids“, meldet sich mit seinem ersten eigenen Song zurück. Am Sonnabend rappt der 12-Jährige live in Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Aus dem Fernsehen ist er bereits bekannt, jetzt startet er musikalisch richtig durch: Der junge Rapper Jamil, bekannt aus der Sat.1-Talenteshow „The Voice Kids“. Der 12-Jährige hat am 30. Oktober seinen ersten eigenen Song veröffentlicht. In „Say less“, erschienen unter dem Namen „Jamilofficial“, geht es um ein Mädchen, verrät der Sechstklässler. „Die Idee fand ich einfach cool.“