Können Haushalte und Gewerbe auch in der Lutherstadt bald von sinkenden Energiekosten profitieren? Wovon Preissenkungen abhängig sind und wann über die Preisanpassungen informiert wird.

Wittenberg/MZ. - Mancherorts werden die Kosten für Strom und Gas zurückgehen. Der Regionalversorger Envia-M beispielsweise hat wie unlängst berichtet angekündigt, im nächsten Jahr die Energiepreise deutlich zu senken. Begründet wird das unter anderem mit geringeren Beschaffungskosten.