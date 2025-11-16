weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Energiekosten im Kreis Wittenberg: Preissenkungen: Stadtwerke äußern sich zu Plänen

Können Haushalte und Gewerbe auch in der Lutherstadt bald von sinkenden Energiekosten profitieren? Wovon Preissenkungen abhängig sind und wann über die Preisanpassungen informiert wird.

Von Marcel Duclaud 16.11.2025, 10:13
Die Stadtwerke Wittenberg
Die Stadtwerke Wittenberg (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Mancherorts werden die Kosten für Strom und Gas zurückgehen. Der Regionalversorger Envia-M beispielsweise hat wie unlängst berichtet angekündigt, im nächsten Jahr die Energiepreise deutlich zu senken. Begründet wird das unter anderem mit geringeren Beschaffungskosten.