Energiekosten im Kreis Wittenberg Preissenkungen: Stadtwerke äußern sich zu Plänen
Können Haushalte und Gewerbe auch in der Lutherstadt bald von sinkenden Energiekosten profitieren? Wovon Preissenkungen abhängig sind und wann über die Preisanpassungen informiert wird.
16.11.2025, 10:13
Wittenberg/MZ. - Mancherorts werden die Kosten für Strom und Gas zurückgehen. Der Regionalversorger Envia-M beispielsweise hat wie unlängst berichtet angekündigt, im nächsten Jahr die Energiepreise deutlich zu senken. Begründet wird das unter anderem mit geringeren Beschaffungskosten.