Bitterfeld/MZ. - Eine 57-jährige Frau ist bei einem Unfall am Sonnabend gegen 17.30 Uhr schwer verletzt worden. Laut Informationen aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld war eine 69-jährige Renault-Fahrerin um diese Zeit auf der Bundestraße 100 in Bitterfeld aus Richtung Halle kommend unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Dessauer Straße betrat die 57-jährige Fußgängerin trotz rot aufleuchtender Ampel die Fahrbahn. Infolgedessen kam es zur Kollision zwischen dem Auto und der erwähnten Frau. Sie wurde schwer verletzt zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Am beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden.