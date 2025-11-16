Dirk und Tina Frohberg aus Bad Dürrenberg fertigen selbst personalisierte Weihnachtsdeko. Welche Besonderheiten es davon auf dem Leunaer Weihnachtsmarkt gibt

Dirk und Tina Frohberg mit ihrem einzigartigen Schwippbogen: Jedes Fenster erzählt eine liebevoll gestaltete persönliche Geschichte.

Bad Dürrenberg/MZ. - Lichter strahlen, wohin das Auge reicht im Eigenheim von Tina und Dirk Frohberg im Bad Dürrenberger Ortsteil Kauern. Dazu kommen zahlreiche dekorative Elemente ganz im Zeichen von Weihnachten. Das Besondere: Dahinter steckt stundenlange Handarbeit, die das Ehepaar investiert hat. Gemütlichkeit und die intensive Zeit mit der Familie macht Weihnachten zur schönsten Zeit im Jahr, verrät Tina Frohberg. Große Freude bereitet ihr dabei die üppige Dekoration.