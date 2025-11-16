Die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn und die Dessauer Verkehrs GmbH laden auch in diesem Jahr wieder zu stimmungsvollen Sonderfahrten ein.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn (DWE) und die Dessauer Verkehrs GmbH (DVG) laden auch in diesem Jahr wieder zu stimmungsvollen Sonderfahrten in der Adventszeit ein. Das teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit.

Fahrten zum Adventsmarkt

Zum traditionellen Adventsmarkt „Erster Advent in Wörlitz“ vom 28. bis 30. November 2025verkehrt die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn wieder im festlichen Takt zwischen Dessau und Wörlitz. Der Weihnachtsmarkt rund um Schloss, Marstall, Kirche St. Petri und Luisenschule begeistert mit Bläsermusik, kunsthandwerklichen Geschenkideen und zahlreichen Veranstaltungen für die ganze Familie.

Die Züge starten ab Dessau Hauptbahnhof um 8.05, 10.05, 12.05, 14.05, 16.05 und 18.05 Uhr; ab Bahnhof Wörlitz geht es um 9.20, 11.20, 13.20, 15.20, 17.20 und 19.20 Uhr zurück.

Nikolausexpress

Ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr der Nikolausexpress am Sonntag, den 7.Dezember. Unter dem Motto „Die Suche nach dem Stiefel des Nikolaus“ begleitet Gästeführerin Ines Gerds die Fahrgäste auf einer unterhaltsamen Erlebnisfahrt durch das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Die Fahrt richtet sich vor allem an Familien mit Kindern oder Großeltern mit Enkelkindern. Start ist um 12.05 Uhr am Hauptbahnhof Dessau, Rückankunft gegen 17 Uhr.

Auf einer Märchenführung durch den Wörlitzer Schlossgarten erfahren die Teilnehmer Spannendes über alte Nikolausbräuche, bevor der Ausflug bei einem gemütlichen Kaffeetrinken im Ehrenhof des Küchengebäudes ausklingt. Resttickets zum Preis von 33 Euro pro Person (ermäßigt 32 Euro für Kinder) sind in der Mobilitätszentrale im Hauptbahnhof Dessau sowie in den Tourist-Informationen in Dessau und Roßlau erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt.

Historische Adventsfahrten

An den Adventssonntagen (7., 14. und 21. Dezember 2025) rollt die festlich geschmückteAdventsbahn TW 28 durch Dessau. Der historische Straßenbahntriebwagen, der in diesemJahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert, lädt zu einer nostalgischen Fahrt durch das winterliche Dessau ein.

Die Fahrten starten jeweils um 12:55, 14:55 und 16:55 Uhr am Hauptbahnhof, führen über den Junkerspark nach Dessau Süd und wieder zurück. Alle Haltestellen entlang der Strecke werden bedient.

Der Fahrplan ist online unter www.dvg-dessau.de abrufbar. Weitere Informationen zu allen Sonderfahrten gibt es unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/899 15 00.