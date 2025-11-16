Ein Streit mit einer Gruppe junger Männer endete für einen größeren Junggesellenabschied auf den Straße von Halle am Samstagabend mit vier Verletzten. Vom lauten Geschrei alarmiert konnte die Polizei sofort eingreifen. Was bisher bekannt ist.

Am Riebeckplatz konnte die Polizei zwei junge Männer fassen, die zuvor zusammen mit anderen einen Junggesellenabschied angegriffen haben sollen.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Mehrere Verletzte gab es am Samstagabend bei einer Auseinandersetzung in Halle. Beteiligt daran war ein größerer Junggesellenabschied, der von einer Reihe Jugendlicher und junger Männer attackiert wurde, wie die Polizei berichtet.

Erst über die Feiernden lustig gemacht, dann kam es zum Angriff

Eine Gruppe von 20 Personen habe den Junggesellenabschied gefeiert und sei Samstag gegen 19 Uhr den Boulevard vom Riebeckplatz kommend in Richtung Marktplatz entlang gelaufen. Dort seien sie auf eine Personengruppe getroffen, die aus sechs bis sieben Jugendlichen und jungen Männern bestand, heißt es im Polizeibericht.

Als diese Gruppe sich über das Erscheinungsbild der Feiernden lustig machte, kam es zum Streit. In der Folge schlugen und traten die Jugendlichen und jungen Männer auf einzelne Personen des Junggesellenabschieds ein, so die Polizei.

Durch das laute Geschrei seien in der Nähe befindliche Polizeikräfte aufmerksam geworden und hätten sofort eingegriffen. Daraufhin hätten sich mehrere Personen beider Gruppen in Richtung Großer Sandberg und Riebeckplatz entfernt.

Eine Frau wurde gestoßen und verletzt

Zwei Beschuldigte konnten laut Polizei am Riebeckplatz im Rahmen einer Nahbereichsfahndung aufgegriffen werden. Durch die körperliche Auseinandersetzung wurden nach Angaben der großen Gruppe mit dem Junggesellenabschied vier Personen verletzt.

Auch eine Frau sei darunter gewesen, die gestoßen wurde und stürzte, heißt es von der Polizei. Diese wurde ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. Die anderen Geschädigten lehnten eine medizinische Behandlung ab. Die Ermittlungen dauern an.