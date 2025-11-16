Ein nebliger Flughafen in den Highlands, eine seltsame Fracht, keine Menschenseele in Sicht: Der neue Roman von Emanuel Müller aus Dessau heißt „Northern Drift - Der verlorene Flugplatz“ - der erste Band einer neuen Reihe. Mit der MZ hat der Schriftsteller über seine Leidenschaft für Horror und Grusel gesprochen.

Emanuel Müller aus Dessau hat einen neuen Roman veröffentlicht.

Dessau/MZ. - Eine Holzkiste mit unbekanntem Inhalt, ein Flugplatz, der auf keiner Karte eingezeichnet ist. Ungewöhnliche Aufträge sind bei der Frachtfluglinie „Northern Drift“ keine Seltenheit. Von dichtem Nebel umgeben landen die Piloten irgendwo in den Schottischen Highlands, unwissend, was als Nächstes passieren und wer ihnen begegnen wird. Darum geht es in dem neuen Roman „Northern Drift – Der verlorene Flugplatz“ des Dessauer Autors Emanuel Müller, der am 5. November erschienen ist.