  4. Steigende Kita-Beiträge: Wird Beschluss im Mansfelder Grund-Helbra zurückgestellt?

Nach Kritik von vielen Seiten soll die Abstimmung über höhere Elternbeiträge für Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra später erfolgen. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat aber der Gemeinderat.

Von Daniela Kainz 16.11.2025, 13:00
Der Hauptausschuss im Mansfelder Grund-Helbra hatte Beschlüsse zu Kindertagesstätten und zum Helbraer Hort auf dem Tisch.
(Foto: Jürgen Lukaschek)

Helbra/MZ. - 100 Euro mehr für einen Kita-Platz? Die Debatte über die künftigen Elternbeiträge für Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra ging nach einer ersten Runde im Sozialausschuss weiter.