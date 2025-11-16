Steigende Kita-Beiträge Wird Beschluss im Mansfelder Grund-Helbra zurückgestellt?

Nach Kritik von vielen Seiten soll die Abstimmung über höhere Elternbeiträge für Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra später erfolgen. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat aber der Gemeinderat.