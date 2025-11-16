Im Ballenstedter Ortsteil Opperode soll ein neuer Treffpunkt entstehen: Einwohner haben den Teich auf Vordermann gebracht, jetzt könnten an seinem Ufer ein Grillplatz, eine Büchertauschzelle oder Ruhezonen entstehen. Weitere Ideen sind durchaus erwünscht.

Teich und Wiese bald neuer Treffpunkt für das Dorf

Das Gelände am Teich in Opperode soll zu einem Treffpunkt für den Ort werden.

Opperode/MZ. - Ein Grillplatz? Eine Raufe fürs Picknick? Oder Bänke zum Verweilen und Bücherlesen, die aus einer Büchertauschzelle stammen? Erste Ideen, wofür das Gelände am Teich in Opperode künftig genutzt werden könnte, gibt es bereits. Weitere sind willkommen.