  4. Ideen der Einwohner gefragt: Teich und Wiese bald neuer Treffpunkt für das Dorf

Im Ballenstedter Ortsteil Opperode soll ein neuer Treffpunkt entstehen: Einwohner haben den Teich auf Vordermann gebracht, jetzt könnten an seinem Ufer ein Grillplatz, eine Büchertauschzelle oder Ruhezonen entstehen. Weitere Ideen sind durchaus erwünscht.

Von Rita Kunze 16.11.2025, 11:00
Das Gelände am Teich in Opperode soll zu einem Treffpunkt für den Ort werden.
Das Gelände am Teich in Opperode soll zu einem Treffpunkt für den Ort werden. Foto: Matthias Wenisch

Opperode/MZ. - Ein Grillplatz? Eine Raufe fürs Picknick? Oder Bänke zum Verweilen und Bücherlesen, die aus einer Büchertauschzelle stammen? Erste Ideen, wofür das Gelände am Teich in Opperode künftig genutzt werden könnte, gibt es bereits. Weitere sind willkommen.