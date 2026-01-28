weather schneegriesel
Halle (Saale), Deutschland
Zeugen berichten vor dem Landgericht Dessau-Roßlau über einen nächtlichen Angriff an einer Esso-Tankstelle. Ein 26-Jähriger soll sein Opfer schwer verletzt haben.

28.01.2026, 08:30
Der Angriff an der Wittenberger Tankstelle wird vor dem Landgericht in Dessau verhandelt.
Der Angriff an der Wittenberger Tankstelle wird vor dem Landgericht in Dessau verhandelt.

Zahna-Elster/Dessau/MZ/ABE. - Zahna-Elster/Dessau/Mz /ABE. - Am Montagvormittag ist im Sicherungsverfahren gegen einen Beschuldigten aus Wittenberg vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau ein Vorfall vom 21. Juli 2024 näher beleuchtet worden. Dieser trug sich eine knappe halbe Stunde nach Mitternacht am Nachtschalter der Wittenberger Esso-Tankstelle an der Dresdener Straße zu.