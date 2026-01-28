Nach 80 Jahren hat Jean-Remy Mignot die Grabstätte seines von den SS-Schergen ermordeten Onkels gefunden. Worüber sich der Franzose auf dem Friedhof in Könnern trotzdem gefreut hat.

Bauamtsleiter Mario Brauns legt bei der Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof in Könnern einen Kranz nieder.

Könnern/MZ. - Der Tag hätte nicht besser gewählt werden können. Am 27. Januar 1945 hatte die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Seit 20 Jahren ist der 27. Januar ein bundesweit gesetzlich verankerter Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Er wurde am 3. Januar 1996 durch die Proklamation des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eingeführt. Zu den Opfern der Nationalsozialisten gehörte auch Jean-Paul Michau, der nur 22 Jahre alt wurde. In der Nacht zum 14. April 1945 kam er in Könnern in der damaligen Malzfabrik ums Leben.