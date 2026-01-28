Hunderttausende für den Sport Abriss für den Neubeginn - Mitteldeutsches Wassersportzentrum entsteht am Muldestausee in Friedersdorf
In Friedersdorf wird auf dem Gelände des Wassersportclubs Platz für den Bau eines modernen Sanitärtrakts geschaffen. Warum es neben Kreativität und Ausdauer auch Spenden brauchte.
Aktualisiert: 28.01.2026, 11:16
Friedersdorf/MZ. - Ein Bagger schiebt große Stein- und Betonbrocken auf einen Haufen. Nur ein paar Schritte weiter herrscht bereits Baufreiheit. Auf dem Gelände des Wassersportclubs Friedersdorf (WSC) herrscht Aufbruchstimmung.