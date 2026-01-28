In Friedersdorf wird auf dem Gelände des Wassersportclubs Platz für den Bau eines modernen Sanitärtrakts geschaffen. Warum es neben Kreativität und Ausdauer auch Spenden brauchte.

Abriss für den Neubeginn - Mitteldeutsches Wassersportzentrum entsteht am Muldestausee in Friedersdorf

Ein Bagger hat die schweren Beton- und Mauerstücke des alten Sanitärtraktes der Kanuten in Friedersdorf zusammengeschoben.

Friedersdorf/MZ. - Ein Bagger schiebt große Stein- und Betonbrocken auf einen Haufen. Nur ein paar Schritte weiter herrscht bereits Baufreiheit. Auf dem Gelände des Wassersportclubs Friedersdorf (WSC) herrscht Aufbruchstimmung.