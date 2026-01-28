Bereits am 4. Juni 2025 ist einer Person in einer Drogerie in den Neustädter Passagen in Halle 5.000 gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt mit Bildern der Überwachungskamera nach den mutmaßlichen Tätern.

Halle (Saale). – Bereits am 4. Juni 2025 sind in einem Drogeriemarkt in der Neustädter-Passage in Halle einer Person 5.000 Euro aus der Tasche gestohlen worden, wie die Polizei meldet. Nach einem Beschluss des Amtsgerichts wird jetzt mit Überwachungsbildern nach den beiden mutmaßlichen Tätern gesucht.

Laut den Angaben war dem Opfer das Geld zwischen 10.30 und 10.45 gestohlen worden. Dabei habe der unbekannte männliche Täter seinen Arm unter der Jacke versteckt, um nicht aufzufallen.

So sehen die mutmaßlichen Täter aus:

In einem Drogeriemarkt in den Neustädter Passagen ist am 4. Juni 2025 Geld gestohlen worden. Foto: Polizeirevier Halle

Die mutmaßlichen Täter haben 5.000 Euro erbeutet. Foto: Polizeirevier Halle

Mit Bilder einer Überwachungskamera sucht die Polizei jetzt nach zwei mutmaßlichen Tätern. Foto: Polizeirevier Halle

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Personen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.