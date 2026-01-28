Kinder übernehmen Kommando „An Kindern fehlt es nicht“: Die Vorbereitungen für die Kinderstadt Halle 2027 beginnen
Die Kinderstadt in Halle ist stets ein sehr besonderes Event. Beim Rückblick auf das vergangene Jahr wurde das jetzt mehr als deutlich. Schon jetzt geht es aber vor allem darum, die kommende Kinderstadt vorzubereiten.
Halle (Saale)/MZ. - Nach der Kinderstadt ist vor der Kinderstadt. Das hat die Kinderstadt mit vielen anderen regelmäßig stattfindenden Events gemein. Heißt: Obwohl die nächste Kinderstadt in Halle erst 2027 stattfinden wird, beginnen nun schon die Vorbereitungen.