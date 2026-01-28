Zweite Auflage Lichterglanz und viel Herzblut - Womit der Görziger Wintermarkt viele Besucher begeistert hat
Der zweite Görziger Wintermarkt, ausgerichtet vom Heimatverein, hat am Wochenende viele Besucher angelockt - und das Gemeinschaftsgefühl über die Grenzen des Dorfes hinaus gestärkt.
Aktualisiert: 28.01.2026, 09:59
Görzig/MZ. - Schon beim Betreten des ehemaligen Gemeindehofs liegt der Duft von Glühwein, Bratwurst und frischen Kräppelchen in der Luft. Lichterketten tauchen den Innenhof in warmes Licht, Stimmen mischen sich mit Kinderlachen, und überall ist Bewegung.