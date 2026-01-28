Der zweite Görziger Wintermarkt, ausgerichtet vom Heimatverein, hat am Wochenende viele Besucher angelockt - und das Gemeinschaftsgefühl über die Grenzen des Dorfes hinaus gestärkt.

Lichterglanz und viel Herzblut - Womit der Görziger Wintermarkt viele Besucher begeistert hat

Der Wintermarkt in Görzig, zum zweiten Mal ausgerichtet vom Heimatverein

Görzig/MZ. - Schon beim Betreten des ehemaligen Gemeindehofs liegt der Duft von Glühwein, Bratwurst und frischen Kräppelchen in der Luft. Lichterketten tauchen den Innenhof in warmes Licht, Stimmen mischen sich mit Kinderlachen, und überall ist Bewegung.