  4. Nordkorea-Eintrag bleibt im Goldenen Buch der Stadt Wittenberg – trotz Kritik

Streit um das Goldene Buch in Wittenberg: Trotz Kritik bleibt der Eintrag des nordkoreanischen Botschafters bestehen. Warum eine Petition dagegen erneut abgewiesen wurde und welche Rolle die Ukraine dabei spielt.

Von Marcel Duclaud Aktualisiert: 15.09.2025, 11:51
Nordkoreas Botschafter Pak Nam Yong, hier 2018, trägt sich ins Goldene Buch ein.
Nordkoreas Botschafter Pak Nam Yong, hier 2018, trägt sich ins Goldene Buch ein. (Foto: Redaktion)

Wittenberg/MZ - Der Eintrag „Für die Freundschaft zwischen der Stadt Wittenberg und DVR Korea“ im Goldenen Buch der Lutherstadt Wittenberg wird dort auch bleiben. Er stammt von Pak Nam Yong, Botschafter aus Nordkorea.