Erneut abgelehnt Nordkorea-Eintrag bleibt im Goldenen Buch der Stadt Wittenberg – trotz Kritik

Streit um das Goldene Buch in Wittenberg: Trotz Kritik bleibt der Eintrag des nordkoreanischen Botschafters bestehen. Warum eine Petition dagegen erneut abgewiesen wurde und welche Rolle die Ukraine dabei spielt.