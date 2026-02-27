weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Akrobatik-Convention in Ferropolis in Gefahr: Neues Akrobatik-Festival in Ferropolis vor dem Aus? Veranstalter schlagen Alarm

Im Juni sollte die „Aerial Circus Convention“ in Ferropolis Premiere feiern – doch die Finanzierung steht auf der Kippe.

Von Lea Fischer 27.02.2026, 13:59
Akrobatin Lena Ziegler zeigt, was Besucher auf der Veranstaltung von „The Circus Frame e.V.“ im Juni erwartet.
Akrobatin Lena Ziegler zeigt, was Besucher auf der Veranstaltung von „The Circus Frame e.V.“ im Juni erwartet. (Foto: Julia Aldrian)

Gräfenhainichen/MZ. - Zirkuszelte, Luftakrobatik und Künstler aus ganz Europa – mit der „Aerial Circus Convention“ soll vom 4. bis 7. Juni in Ferropolis ein neuartiges Event Premiere feiern. Doch ob die Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann, ist derzeit ungewiss.