Akrobatik-Convention in Ferropolis in Gefahr Neues Akrobatik-Festival in Ferropolis vor dem Aus? Veranstalter schlagen Alarm
Im Juni sollte die „Aerial Circus Convention“ in Ferropolis Premiere feiern – doch die Finanzierung steht auf der Kippe.
27.02.2026, 13:59
Gräfenhainichen/MZ. - Zirkuszelte, Luftakrobatik und Künstler aus ganz Europa – mit der „Aerial Circus Convention“ soll vom 4. bis 7. Juni in Ferropolis ein neuartiges Event Premiere feiern. Doch ob die Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann, ist derzeit ungewiss.