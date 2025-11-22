Handwerk in Sachsen-Anhalt Neueröffnung in Pretzsch: Dorfbäckerei startet mit frischen Brötchen und Kuchen - was Kunden erwartet
In Pretzsch öffnet am 5. Dezember wieder eine Bäckerei. Silvia Hennwald übernimmt die früheren Schütze-Räume und bringt handgemachtes Brot, Kuchen und ein kleines Mittagsangebot zurück.
22.11.2025, 07:30
Pretzsch/Rackith/MZ. - Pretzsch bekommt wieder einen Bäcker. Eine Nachricht, die fast schon überrascht. Nicht, weil die Elbestadt keinen bräuchte, sondern weil heute eigentlich alle schließen: die Kleinen, die Alten, die, die sich jahrzehntelang durchgekämpft haben. Und während anderswo die Öfen ausgehen, bringt eine Frau aus Rackith wieder Leben in die Backstube.