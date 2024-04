Seit mehr als einem Jahr wird bereits am Bergwitzer Kreisverkehr an der B 100 gebaut. Mehrere Fertigstellungstermine konnten nicht eingehalten werden. Mängel im Beton waren Schuld. Nun jedoch steht ein neuer Freigabetermin fest. Was Autofahrer wissen müssen.

Ist Ende für Kreiselbau in Bergwitz in Sicht?

Bergwitz/MZ. - Beim Bau des Bergwitzer Kreisverkehrs an der B100 lief bekanntlich nicht alles rund: Mehrfach musste die Freigabe des Bauwerks verschoben werden, gravierende Mängel im Beton ließen eine Fertigstellung in weite Ferne rücken. Zumal in diesem Frühjahr bereits aufgebrachte Beton-Teilbereiche wieder aufwendig abgetragen werden mussten. An eine Freigabe im März dieses Jahres war nicht zu denken. Ein endgültiger Termin habe damals nicht vorausgesagt werden können. Bis jetzt. Worauf sich die Autofahrer nun einstellen können.