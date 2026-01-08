Die Polizei sieht einen Zusammenhang zwischen mehreren Bränden in Wittenberg – darunter eine Kita, vier Fahrzeuge und eine Lagerhalle. Nun sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft.

Nach dem Brand in der Kita „Klettermax“ in Wittenberg sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Wittenberg/MZ. - Nach dem Brand der Kindertagesstätte „Klettermax“ am 2. Januar und den Bränden von vier Fahrzeugen sowie einer Lagerhalle in den frühen Morgenstunden des 7. Januar in Wittenberg sitzt ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft. Dies teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mit.

Neben der Brandlegung werden dem Mann Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Es bestehe der dringende Verdacht, dass er nach einem Einbruch in die Kita in der Lerchenbergstraße Feuer legte, um die Tat zu vertuschen.

Festnahme nach Zeugenhinweisen

Der Tatverdächtige sei am Mittwoch gegen 2.30 Uhr in der Wittenberger Elsterstraße gefasst worden. Zuvor hatten Zeugen Hinweise gegeben, dass ein Mann auf einem Damenfahrrad mit den Bränden in Verbindung stehen könnte.

Fluchtversuch scheitert

Bei Erblicken des Streifenwagens sei der Mann zunächst geflüchtet, konnte jedoch kurz darauf von der Polizei gestoppt und durchsucht werden.

Dabei seien mehrere Feuerzeuge, Einbruchswerkzeug und Betäubungsmittel aufgefunden worden. In unmittelbarer Nähe entdeckten die Ermittler ein Fahrrad, das dem Mann zugeordnet werden konnte. Schuh- und Reifenspuren im frisch gefallenen Schnee erhärteten den Verdacht bezüglich der zuvor gelegten Brände. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Beweise bei Wohnungsdurchsuchung: 100 Gramm Crystal sichergestellt

Während der Durchsuchung seiner Wohnung in der Berliner Straße in Wittenberg am Mittwoch seien neben Utensilien zur Brandlegung auch Gegenstände gefunden worden, die eindeutig aus der Kindertagesstätte in der Lerchenbergstraße stammten. Zudem wurden laut Polizei rund 100 Gramm Crystal sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau stellte am 8. Januar Haftantrag. Nach der Vorführung beim Amtsgericht Wittenberg ordnete die Haftrichterin am Nachmittag Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an.