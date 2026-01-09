Mit der Ensewo hat die Ascherslebener Wohnungsgenossenschaft Einigkeit eine schlagkräftige Truppe, die sich um kleinere Reparaturen schnell kümmern kann und die Treppenhäuser in Ordnung hält.

Handwerker und Putzgeschwader: Ascherslebener Wohnungsgenossenschaft hat eine schlagkräftige Truppe

Matthias Luckau gehört zum Handwerkerteam bei Ensewo, einer hundertprozentigen Tochter der Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“.

Aschersleben/MZ - Der Spülkasten im Badezimmer ist kaputt, die Klingel klingelt nicht oder der Lichtschalter versagt den Dienst. Typische Fälle für einen Einsatz der „Schnelldreher“. So nennt Marcel Osterburg, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“ in Aschersleben, liebevoll „seine“ Handwerkertruppe.