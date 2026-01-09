Vetter-Verkehrsbetriebe kämpfen mit Schneeverwehungen. Schulen rufen Eltern zur Abholung der Kinder auf. Busse fahren seit 12 Uhr wieder.

Auch der Busverkehr hat mit Problemen wegen der winterlichen Verkehrsverhältnisse zu kämpfen. Viele Busse fallen in Anhalt-Bitterfeld aktuell aus.

Bitterfeld/MZ. - Der massive Schneefall und der starke Wind haben erste Folgen im Busverkehr. Laut Mitteilung der Vetter-Verkehrsbetriebe sind aktuell vor allen Dingen die Überland-Busverbindungen beeinträchtigt. Als Grund werden Schneeverwehungen genannt.

Von den Ausfällen war auch der Schülerverkehr betroffen. Während am Morgen noch hunderte Schüler zum Unterricht transportiert wurden, gab es Probleme beim Heimweg. Schulen appellierten deshalb an die Eltern, die Kinder individuell abzuholen. So die Sekundarschule in Raguhn, wo die Abholung laut Schul-Mitteilung bis spätestens 13.10 Uhr erfolgen sollte.

Auf Nachfrage kündigten die Verkehrsbetriebe jedoch mittlerweile eine Besserung der Lage an. Die Aufnahme des Verkehrs auf fast allen Linien erfolgte gegen 12 Uhr, auch im Schülerverkehr.

Weitere Informationen sollen folgen.