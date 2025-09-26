Zugausfall Monatelang kein Zug in Wittenberg: So hart trifft die Sperrung Händler und Pendler
Bauarbeiten legen den Hauptbahnhof in Wittenberg monatelang lahm. Was die Händler zur ungewohnten Ruhe sagen und welche Probleme Reisende erleben.
26.09.2025, 06:30
Wittenberg/MZ - Der große Parkplatz am Hauptbahnhof in Wittenberg ist ungewöhnlich leer. Nur wenige Fahrzeuge stehen dort. Selbst in den vorderen Reihen, die sonst schon früh belegt sind, klaffen breite Lücken. Wo an Werktagen üblicherweise Pendler aussteigen, Koffer rollen und Autos rangieren, herrscht an diesem Donnerstagvormittag auffällige Ruhe.