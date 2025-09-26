Elsteraue/MZ/ruc - Eine 45-Jährige aus der Gemeinde Elsteraue ist am Donnerstag Opfer eines ausgeklügelten Bankbetrugs geworden, wie die Polizeiinspektion Halle auf MZ-Anfrage mitteilt. Die Täter riefen demnach zunächst bei der Frau an und gaben sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus. Sie suggerierten der Frau, dass mit ihrem Online-Banking-Zugang etwas nicht stimme und sie ihre Daten ändern müsse. Im Anschluss schickten die Betrüger der Frau E-Mails, in denen sie zum Einloggen und zur Passwortänderung aufgefordert wurde. „Dadurch konnten die Täter an die Daten gelangen“, erklärt Polizeisprecherin Ulrike Diener. Innerhalb weniger Minuten führten die Betrüger dann über 20 Echtzeitüberweisungen durch und erbeuteten insgesamt mehr als 2.000 Euro. Als die Bank die verdächtigen Transaktionen bemerkte und reagierte, war das Geld weg.