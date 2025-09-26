Fast 50 Jahre gibt es die in Leipzig gegründete Rockband Karussell. Am 5. Oktober ist sie im Mitteldeutschen Theater in der Dessauer Marienkirche zu Gast. Warum dort auch Filmaufnahmen erfolgen.

Karussell dreht sich weiter - Leipziger Rockband kommt erneut nach Dessau

Die Rockband Karussell kommt am 5. Oktober ins Mitteldeutsche Theater in der Marienkirche Dessau.

Dessau/MZ. - Was für ein gefeierter Auftritt vor ausverkauftem Haus im November ’24 von „Karussell“ in der Marienkirche Dessau. Nun kommt die Rockband erneut und bringt ein neues Programm mit. Am 5. Oktober, 19 Uhr, heißt es „Karussell - die großen Hits und das aktuelle Album Unter den Sternen“.