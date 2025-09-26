Ein sehr seltener Jungfernkranich sorgt derzeit für Aufsehen: „Schorschi“ entkam seinen Haltern in Hessen und ist nun im Kreis Wittenberg gesichtet worden. Wie es für den „Exoten“ weitergeht.

Jungfernkranich „Schorschi“ auf einem Acker bei Klossa: Der zutrauliche Exot mit den langen weißen Federbüscheln am Kopf stammt ursprünglich aus privater Haltung in Hessen und sorgt nun auch im Kreis für Aufsehen.

Wittenberg/MZ. - Es war ein Anblick, den Axel Schonert sicher nicht so schnell vergessen wird: Mitten auf einem Acker bei Klossa, unweit von Schweinitz, stand plötzlich ein stattlicher Vogel, der hier eigentlichnichts verloren hat – ein sogenannter Jungfernkranich. Der „Exot“ mit den tiefroten Augen und der eleganten Gestalt kam dem Kemberger Ornithologen bis auf wenige Meter nahe. „Das war schon ein klitzekleines bisschen ein magischer Moment“, berichtet Schonert, Inhaber des gleichnamigen Biotopmanagements in Wartenburg.