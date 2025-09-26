Brauerei Kühler Brunnen in Halle Jubiläumsparty im Brauhaus: Fass-Anstich mit Halles Bierkanzlern
Warum die „Hallesche Spezialitätenbrauerei“ zwar ihr 20-Jähriges feiern kann, aber eigentlich als eine der ältesten in Halles Stadtgeschichte gilt. Und womit die Bierbrauer ihre Gäste verwöhnen wollen.
26.09.2025, 08:02
Halle (Saale)/MZ. - Wenn am Freitag in der Großen Nikolaistraße Brauer Johannes Nass mit einem kräftigen Schlag auf den Zapfhahn das erste Jubiläumsfass ansticht, fließt das Bier in Strömen. 20 Jahre Hallesches Brauhaus gilt es zu feiern. Wie viele Halbe in dieser Zeit ausgeschenkt worden sind, hat Brauhaus-Chef Temba Schuh spaßeshalber aus gegebenem Anlass mal ausgerechnet.