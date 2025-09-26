Warum die „Hallesche Spezialitätenbrauerei“ zwar ihr 20-Jähriges feiern kann, aber eigentlich als eine der ältesten in Halles Stadtgeschichte gilt. Und womit die Bierbrauer ihre Gäste verwöhnen wollen.

Die Mannschaft von Brauhaus und Bierkanzlei - oben Sandra Menzel (l.) und Brauhaus-Inhaber Temba Schuh, darunter von links Brauer Johannes Nass, Maximilian Leißring und Lukas Röse - lädt am Freitag zur Jubiläumsparty samt Fass-Anstich in Halles „Spezialitätenbrauerei“.

Halle (Saale)/MZ. - Wenn am Freitag in der Großen Nikolaistraße Brauer Johannes Nass mit einem kräftigen Schlag auf den Zapfhahn das erste Jubiläumsfass ansticht, fließt das Bier in Strömen. 20 Jahre Hallesches Brauhaus gilt es zu feiern. Wie viele Halbe in dieser Zeit ausgeschenkt worden sind, hat Brauhaus-Chef Temba Schuh spaßeshalber aus gegebenem Anlass mal ausgerechnet.