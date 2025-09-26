Liz Smith soll mit ihren 23 Jahren die Frauen des Syntainics MBC als Spielmacherin anführen. Mit welchen Zielen die US-Amerikanerin in die Saison geht.

Kann Liz Smith die Frauen des MBC zu Siegen führen?

Liz Smith (M.) soll die die Frauen des Syntainics MBC zu Siegen führen.

Halle/MZ - Dirk Nowitzki, wie er gegen die scheinbar unbezwingbaren Ausnahmekönner der Miami Heat um LeBron James entscheidend zum Korb zieht, wie er nervenstark Würfe aus der Distanz trifft, wie er sich selbst von einem Fieberschub auf seinem Weg nicht stoppen lässt. Die Bilder von 2011, als einer der größten deutschen Sportler seine Karriere mit dem NBA-Titel für die Dallas Mavericks krönte, haben sich bei jedem Basketballfan im Land eingebrannt.