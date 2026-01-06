Diese Tiere und Pflanzen machen die Goitzsche bundesweit bekannt Ein Jahr Wildnis im Wandel
Wie die BUND-Stiftung Goitzsche-Wildnis und die Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld das Jahr 2025 mit Naturschutz, Umweltbildung und Naturbeobachtung verbinden.
06.01.2026, 22:51
Bitterfeld/MZ. - Beim Jahresrückblick der BUND-Stiftung Goitzsche-Wildnis wird sichtbar, welche Projekte, Beobachtungen und Veranstaltungen die Arbeit im Jahr 2025 geprägt haben. Projektleiter Ralf Meyer und Projektmitarbeiterin Carol Höger blicken gemeinsam mit Gästen, Ehrenamtlichen und Partnern auf ein Jahr zurück, das von Prozessschutz, Artenschutz und Umweltbildungsarbeit bestimmt ist. Im Zentrum steht erneut die Goitzsche als großflächiges Wildnisgebiet, in dem Natur sich weitgehend ohne steuernde Eingriffe entwickeln darf.