Wie die BUND-Stiftung Goitzsche-Wildnis und die Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld das Jahr 2025 mit Naturschutz, Umweltbildung und Naturbeobachtung verbinden.

Diese Tiere und Pflanzen machen die Goitzsche bundesweit bekannt

Auch Dachse gehören zum Alltag der Goitzsche-Wildnis, festgehalten von einer Wildkamera.

Bitterfeld/MZ. - Beim Jahresrückblick der BUND-Stiftung Goitzsche-Wildnis wird sichtbar, welche Projekte, Beobachtungen und Veranstaltungen die Arbeit im Jahr 2025 geprägt haben. Projektleiter Ralf Meyer und Projektmitarbeiterin Carol Höger blicken gemeinsam mit Gästen, Ehrenamtlichen und Partnern auf ein Jahr zurück, das von Prozessschutz, Artenschutz und Umweltbildungsarbeit bestimmt ist. Im Zentrum steht erneut die Goitzsche als großflächiges Wildnisgebiet, in dem Natur sich weitgehend ohne steuernde Eingriffe entwickeln darf.