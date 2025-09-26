Mit Baumersrodas Trainer Ronny Benndorf, der auf seinem FuBu-Kanal den neuen Podcast „Nachschuss“ gestartet hat, blicken wir auf die Partien der sechsten Tippspiel-Runde.

Naumburg. - Das regionale Fußball-Tippspiel geht in seine sechste Runde. Der Wochensieger oder die Wochensiegerin darf sich jeweils über 50 Euro, spendiert von der BRU Security GmbH Naumburg, freuen. An die beste Mannschaft geht am Ende der Hinrunde ein 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. Und für den Gesamtsieg gibt es eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, die wieder von der Firma ESM zur Verfügung gestellt wird.

Tipp-Experte in dieser Woche ist Ronny Benndorf, Trainer des Kreisoberligisten Baumersrodaer SV und Betreiber des Kanals FuBu. Mit dem Benefizspiel zwischen einem Dreamteam der hiesigen Kreisoberliga Burgenland und den FuBu-Allstars (Tageblatt/MZ berichtete) hatte Benndorf Ende Juni in Baumersroda Geld für einen guten Zweck gesammelt. Inzwischen hat der BSV-Coach den Erlös – also die Einnahmen abzüglich der Kosten, die für die Organisation einer solchen Veranstaltung anfallen – an den Verein zur Förderung krebskranker Kinder in Halle übergeben. „2.000 Euro sind immerhin zusammengekommen, wobei ich mir einen etwas größeren Zuschauerzuspruch, es waren etwas mehr als 300, erhofft hatte“, sagt Benndorf.

Wahrscheinlich habe der regionale Respekt („Von Zeitz oder Weißenfels nach Baumersroda ist es ja ein Stück“) oder auch die „Konkurrenz“ durchs Naumburger Kirschfest dabei eine Rolle gespielt. Er wolle diese Aktion aber auf jeden Fall wiederholen. „Wobei ich nochmals betonen möchte, dass es mir dabei nicht um mich oder den Baumersrodaer SV geht, sondern darum, dem Fußball im Burgenlandkreis eine Stimme zu geben und Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, zu verbinden. Da werden aus Konkurrenten auch schnell mal Freunde“, so Ronny Benndorf.

Ronny Benndorf hat dem halleschen Verein zur Förderung krebskranker Kinder 2.000 Euro gespendet. (Foto: Privat)

Eine Stimme gibt Benndorf dem hiesigen Fußball auch mit seinem Kanal FuBu. Das neueste Projekt dort: „Nachschuss“, ein Rückblick auf das Spieltagsgeschehen im Burgenlandkreis, der auf den gängigen Podcast-Portalen gehört werden kann. Erster Gast in dieser Woche war Trainerkollege Ronny Sieber, Coach des Landesklasse-Vertreters FC RSK Freyburg. Er war auch schon bei Benndorfs Podcast-Premiere der Gesprächspartner gewesen.

Landesliga, Staffel Süd

Rot-Weiß Kemberg – SC Naumburg. Nach zwei Heimniederlagen in Folge (1:4 gegen Leuna und 0:1 gegen Köthen) müssen die Domstädter schleunigst in die Erfolgsspur zurückfinden, soll nicht wie im Vorjahr der Abstiegskampf zur primären Aufgabe der Schützlinge von Patrick Hausmann und Matthias Krause werden. Beim noch sieglosen Tabellennachbarn im Landkreis Wittenberg will der SCN seinen zweiten Saisonsieg landen. Dabei muss er jedoch auf einen seiner wichtigsten Spieler, Offensivakteur Niclas Fiedler (Rot-Sperre), verzichten. In der vergangenen Saison gewann jeder der beiden Kontrahenten einmal 4:0.

Ronny Benndorf tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 1:2.

Landesklasse, Staffel 6

Rot-Weiß Weißenfels – FC RSK Freyburg. Nach zwei spielfreien Wochenenden – einem geplanten und einem ungeplanten (weil die Gäste aus Gonnatal nicht angetreten waren) – sind die Jahnstädter voller Tatendrang. Im Kreisderby in der Saalestadt treffen sie auf ein Team, das aus vier Partien sechs Punkte geholt hat. Das direkte Duell im Vorjahr hatten die Freyburger knapp für sich entschieden (1:1/2:1).

Ronny Benndorf tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 2:2.

Kickers Gonnatal – BSC Laucha. Zwei noch punktlose Teams treffen am Samstag auf dem Sportplatz in Pölsfeld, einem Ortsteil von Allstedt aufeinander – sofern es die Kickers nicht wieder vorziehen, dem Spiel fernzubleiben. Die bisherige Bilanz spricht mit vier Siegen sowie je einem Remis und einer Niederlage für die Gäste aus der Glockenstadt.

Ronny Benndorf tippt 0:1, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 0:1.

Kreisoberliga Burgenland

SG Blau-Weiß Bad Kösen – 1. FC Zeitz II. Während bereits am Freitagabend der FSV Klosterhäseler und der FC ZWK Nebra das einzige Regionalderby des Wochenendes bestreiten und der ESV Herrengosserstedt seine vorgezogene Partie bei Teuchern/Nessa am 16. August mit 1:0 gewonnen hat, haben am Sonntag die Kurstädter eine ganz schwere Heimaufgabe zu lösen. Zu Gast am Gradierwerk ist ab 14 Uhr der Vorjahresvizemeister, der die aktuelle Tabelle mit „weißer Weste“ anführt. Aber auch die Bad Kösen dürften vor Selbstvertrauen strotzen, feierten sie doch zuletzt einen 6:1-Erfolg in Langendorf. In der vergangenen Serie gab es zwischen beiden Rivalen zwei enge Matches (2:2/2:3 aus Sicht der Blau-Weißen).

Ronny Benndorf tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 2:2.

SC Naumburg II – SV Spora. Ebenfalls einen überraschend klaren 6:1-Auswärtssieg hat am vergangenen Wochenende die SCN-Reserve gefeiert, und zwar bei Aufsteiger SSC Weißenfels III. Nun kommt jedoch mit dem Ranglistendritten ein ganz anderes Kaliber ins Stadion Saalestraße. Im Vorjahr setzte sich Spora beide Male durch (3:1/3:2).

Ronny Benndorf tippt 2:3, Tageblatt/MZ tippt 3:2.

Baumersrodaer SV – Grün-Weiß Langendorf. Erst um 15 Uhr wird am Sonntag die Partie der Mannschaft unseres diesmaligen Tipp-Experten angepfiffen. Der BSV wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Dieser soll nun gegen den Tabellenzwölften, der zwei Punkte mehr auf dem Konto hat, gelingen.

Ronny Benndorf tippt 2:1, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 2:1.

Kreisliga, Staffel 1

FSV Klosterhäseler II – FC ZWK Nebra II. Während der gastgebende Aufsteiger schon sechs Zähler gesammelt hat, ist die Nebraer Reserve in ihren drei bisherigen Partien leer ausgegangen. Kann sie am Samstagnachmittag in Klosterhäseler den Bock umstoßen?

Ronny Benndorf tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

Reichardtswerben/Markwerben – VSG Löbitz. Die Rot-Weiß/FCM-Kombination geht mit der Empfehlung eines fast schon sensationellen 7:0-Sieges gegen Spitzenteam Mertendorf in diese Partie. Aber auch die zuvor arg gebeutelten Löbitzer konnten zuletzt wenigstens einen Teilerfolg bejubeln: Beim 2:2 gegen Rot-Weiß Weißenfels II holten sie den ersten Punkt in diesem Spieljahr. Damit gaben sie die „rote Laterne“ an Nebra II ab. Ein 2:2 erreichten sie – neben einer 1:4-Niederlage – in der vergangenen Saison auch gegen ihren morgigen Gegner.

Ronny Benndorf tippt 4:1, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 4:1.

Blau-Weiß Bad Kösen II – Balgstädt/Laucha II. Die Kurstadt-Reserve empfängt den Spitzenreiter, der am vergangenen Wochenende seine Position halten konnte, obwohl er spielfrei war. Das spricht sicher auch für die Ausgeglichenheit der Staffel 1. In der Vorsaison war auch dieses Duell ausgeglichen (1:2/2:1).

Ronny Benndorf tippt 1:1, Tageblatt/MZ tippt 2:2.

Kreisklasse, Staffel 1

SV Mertendorf II – SV Kaiserpfalz. Hoffen wir mal, dass diese Partie mit vollen Mannschaftsstärken ausgetragen werden kann, denn „Norweger-Kicks“ auf Kleinfeld fallen in unserem Tippspiel aus der Wertung – so geschehen am vergangenen Wochenende bei der Partie Reinsdorf/Weißenschirmbach gegen Goseck. Im Falle der Mertendorfer und Kaiserpfälzer haben wir jedoch keine Bedenken.

Ronny Benndorf tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 3:2.