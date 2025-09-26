Jahrzehntelang wurde nach einer Lösung für die 500 Jahre alte Gastwirtschaft „Fortuna“ in Hoym gesucht. Nun hat sich dafür ein neuer Verein gegründet. Welche Pläne die Mitglieder haben.

Rettung für die Hoymer Fortuna: Neuer Verein will die historische Gastwirtschaft wieder herrichten

Ein extra dafür gegründeter Verein – hier sind vier der sieben Gründungsmitglieder – will die alte Fortuna in Hoym retten.

Hoym/MZ - Zerschlagene Scheiben, bröckelnder Putz, herunterstürzende Dachziegel – die um die 500 Jahre alte „Fortuna“, einst eine Gastwirtschaft mit Saalbetrieb im Herzen von Hoym, steht seit Jahrzehnten leer und droht immer mehr zu verfallen. Zur Rettung des denkmalgeschützten Gebäudes hat sich deshalb jetzt ein Verein gegründet. „Extra dafür“, sagt Dieter Kienast, Chef von „denkMal Fortuna“. „Wir haben gerade die Bestätigung vom Vereinsregister erhalten.“