Neues Leben für altes Gebäude Rettung für die Hoymer Fortuna: Neuer Verein will die historische Gastwirtschaft wieder herrichten
Jahrzehntelang wurde nach einer Lösung für die 500 Jahre alte Gastwirtschaft „Fortuna“ in Hoym gesucht. Nun hat sich dafür ein neuer Verein gegründet. Welche Pläne die Mitglieder haben.
26.09.2025, 08:30
Hoym/MZ - Zerschlagene Scheiben, bröckelnder Putz, herunterstürzende Dachziegel – die um die 500 Jahre alte „Fortuna“, einst eine Gastwirtschaft mit Saalbetrieb im Herzen von Hoym, steht seit Jahrzehnten leer und droht immer mehr zu verfallen. Zur Rettung des denkmalgeschützten Gebäudes hat sich deshalb jetzt ein Verein gegründet. „Extra dafür“, sagt Dieter Kienast, Chef von „denkMal Fortuna“. „Wir haben gerade die Bestätigung vom Vereinsregister erhalten.“