Das sensorische Labyrinth im Ascherslebener Bestehornpark verfügt nun wieder über ein Kräuterbeet. Das Team der Deutschen Bank hat sich dafür bei einem Aktionstag ins Zeug gelegt. Wie es mit der Anlage weitergehen soll.

Bankmitarbeiter Sven Ferchow und Jana Krone bringen gemeinsam mit ihren Kollegen die Pflanzen in die Erde.

Aschersleben/MZ - Wer die Wilhelmstraße in Aschersleben entlangläuft, der nimmt es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht wahr: das sensorische Labyrinth, das sich im Bestehornpark versteckt. Von außen sind zunächst vor allem einige Gräser sichtbar. Geht man hinein, entdeckt man einen kleinen Ruheort in der Stadt, mit ein paar Birken und ordentlichen Wegen. Diesen Platz noch etwas zu verschönern und ihn wieder seinem ursprünglichen Zweck näherzubringen, haben sich am Mittwoch die Mitarbeiter der Deutschen Bank in Aschersleben zum Ziel gemacht. Im Rahmen ihres „Social Day“ – ein Tag für das soziale Engagement – haben sie ein Beet auf Vordermann gebracht und mit Kräutern bepflanzt.