Musical im Bergtheater Thale Kommt das beste Musical aus dem Harz? „Walpurga“ für Preis nominiert – so kann man abstimmen
„Walpurga - das Musical“ war in diesem Jahr der Renner im Bergtheater Thale. Und jetzt sind die Zuschauer noch mal gefragt. Denn die Produktion wurde gleich mehrfach für den Musical Award nominiert.
26.09.2025, 10:26
Thale/MZ. - „Walpurga – das Musical“, aufgeführt vom Thalenser Theater „ Fairytale“, ist weiter auf Erfolgskurs. Nach 14 ausverkauften und zwei fast ausverkauften Vorstellungen im Bergtheater Thale sowie dem Einzug ins Finale um den Tourismuspreis Sachsen-Anhalt 2025 ist die Produktion jetzt auch noch für den Musical Award nominiert worden – zwölf Mal in elf Kategorien. Jetzt ist das Publikum gefragt: Abgestimmt werden kann noch bis zum 13. Oktober.