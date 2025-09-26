Die Plastik „Das Buch lebt“ von Bildhauer Reinhard Pontius wurde auf dem Schulhof der KGS „Humboldt“ aufgestellt. Wem das Kunstwerk zu verdanken ist und was dessen Schöpfer dazu sagt.

„Das Buch lebt“: Warum diese Plastik jetzt an anderer Stelle als geplant steht

Halle (Saale)/MZ. - Nun endlich hat es seinen Platz gefunden - und was für einen! Mit musikalischer Begleitung durch das Jugendblasorchester der Kooperativen Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“ wurde jetzt die Plastik „Das Buch lebt" in Neustadt offiziell übergeben.