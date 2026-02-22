weather regen
  4. Strukturwandel anders gedacht: Millionen Euro für Ideen mit Pfiff - Revierpionier-Wettbewerb startet auch in Bitterfeld

Wettbewerb der Revierpioniere startet in eine neue Runde. Unterstützt werden Bürger, Vereine und Institutionen.

Von Ulf Rostalsky 22.02.2026, 12:00
Über den Wettbewerb wird regelmäßig in größeren Runden informiert. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Bitterfeld/MZ. - Auch die vermeintlich kleineren Ideen bringen die Region voran. Daran erinnert die sachsen-anhaltische Staatskanzlei und wartet ein weiteres Mal mit einem Angebot für Bürgerinnen und Bürger, Vereine, gemeinnützige Institutionen sowie Schulen und Kitas auf. Allesamt können auch 2026 zu Revierpionieren werden.