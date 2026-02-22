weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Feuerwehreinsatz: Container-Brand in Aschersleben: Feuerwehr rückt am Sonntagmorgen in die Geschwister-Scholl-Straße aus

Feuerwehreinsatz Container-Brand in Aschersleben: Feuerwehr rückt am Sonntagmorgen in die Geschwister-Scholl-Straße aus

Ein gemeldeter Wohnwagen-Brand entpuppte sich am Sonntagmorgen als brennender Container in einem Hinterhof der Geschwister-Scholl-Straße in Aschersleben.

22.02.2026, 11:30
Ein gemeldeter Wohnwagenbrand entpuppt sich in Aschersleben als brennender Container.
Ein gemeldeter Wohnwagenbrand entpuppt sich in Aschersleben als brennender Container. (Foto: FFW ASL)

Aschersleben/MZ/KWU. - Der Sonntagvormittag begann für die Kameraden der Ortsfeuerwehr Aschersleben mit einem Einsatz. Gegen 7.30 Uhr war ein Wohnwagen-Brand in einem Hinterhof in der Geschwister-Scholl-Straße gemeldet worden. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch anders dar: Statt eines Wohnwagens brannte ein Container.