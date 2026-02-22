Ein gemeldeter Wohnwagen-Brand entpuppte sich am Sonntagmorgen als brennender Container in einem Hinterhof der Geschwister-Scholl-Straße in Aschersleben.

Container-Brand in Aschersleben: Feuerwehr rückt am Sonntagmorgen in die Geschwister-Scholl-Straße aus

Aschersleben/MZ/KWU. - Der Sonntagvormittag begann für die Kameraden der Ortsfeuerwehr Aschersleben mit einem Einsatz. Gegen 7.30 Uhr war ein Wohnwagen-Brand in einem Hinterhof in der Geschwister-Scholl-Straße gemeldet worden. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch anders dar: Statt eines Wohnwagens brannte ein Container.