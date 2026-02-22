Romantische Bilderwelten, innovative Technik: In der neuen Ausstellung „Landschaften und Naturgeister“ im Galerie-Café in Gernrode eröffnen Malerei und Zeichnungen von Thomas Flemming neue Blicke auf Natur und Mensch.

Geheimnisvolle Tiefen, leuchtende Lichtflecken: Wie in Gernrode die Romantik neu erweckt wird

Künstler Thomas Flemming (r.) und Galerist Christoph Kleinhanns im Gespräch in der neuen Ausstellung „Landschaften und Naturgeister“ im Galerie-Café in Gernrode.

Gernrode/MZ. - Unergründlich wirkt der waldgesäumte Teich, in den ein Mann, sich zögerlich vorwärts tastend, hineingeht. Ebenso geheimnisvoll, fast mystisch erscheint der Wald, in dessen Mitte, auf einem kleinen, im hellen Sonnenlicht liegenden Fleck ein angespannt ins Dunkel blickender Mensch steht. Die beiden Bilder – Ölmalereien mit dem Titel „Schlurk“ und „Versteck“ – sind zwei von 20 Arbeiten des Malers und Grafikers Thomas Flemming, die derzeit unter dem Titel „Landschaften und Naturgeister“ in der ersten Ausstellung des Jahres 2026 im Galerie-Café „Haus Sonnenschein“ in Gernrode zu sehen sind.