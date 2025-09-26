Tag des offenen Ateliers Männer unter der Lupe: Ausstellung fragt nach männlicher Identität
Uta Kilian Moes präsentiert in Reicho „Männer - ein (kein) Fotografieprojekt“. Wie Jessens Bürgermeister Michael Jahn die Ausstellung bewertet und was künftig auf dem Plan steht.
26.09.2025, 12:00
Reicho/MZ. - Mit ihrer Ausstellung „Männer - ein (kein) Fotografieprojekt“ hat Uta Kilian Moes ihr aufwendiges und kräftezehrendes Vorhaben zum Abschluss gebracht. Im Rahmen zum Tag des offenen Ateliers in Sachsen-Anhalt lud sie im Dorfgemeinschaftshaus in Reicho am Wochenende dazu ein, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, was den Mann heutzutage ausmacht. Sie wolle zeigen, wie Männer so drauf sind, sagte sie zu Besucherinnen und Besucher.