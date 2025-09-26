Uta Kilian Moes präsentiert in Reicho „Männer - ein (kein) Fotografieprojekt“. Wie Jessens Bürgermeister Michael Jahn die Ausstellung bewertet und was künftig auf dem Plan steht.

Uta Kilian Moes (2. v. rechts) spricht in ihrer Rauminstallation mit Jessens Bürgermeister Michael Jahn (3. v. rechts) und Besuchern.

Reicho/MZ. - Mit ihrer Ausstellung „Männer - ein (kein) Fotografieprojekt“ hat Uta Kilian Moes ihr aufwendiges und kräftezehrendes Vorhaben zum Abschluss gebracht. Im Rahmen zum Tag des offenen Ateliers in Sachsen-Anhalt lud sie im Dorfgemeinschaftshaus in Reicho am Wochenende dazu ein, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, was den Mann heutzutage ausmacht. Sie wolle zeigen, wie Männer so drauf sind, sagte sie zu Besucherinnen und Besucher.