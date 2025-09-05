Kunst im Dorf: Uta Kilian Moes präsentiert in Reicho die Ergebnisse eines Kunstprojektes. Die Ausstellung ohne Erklärung deutet an, was Männer bewegt, sich nicht zeigen zu wollen.

Uta Kilian Moes in Ihrem Atelier in Reicho. Derzeit bereitet sie die Ausstellung zum Tag des offenen Ateliers am dritten September-Wochenende vor.

Reicho/MZ. - Wenn am 20. und 21. September in Sachsen-Anhalt Ateliers öffnen, dann kann auch eine Einladung nach Reicho, einem kleinen Ort im Osten des Landkreises Wittenberg, angenommen werden. Doch in Reicho wird dann wesentlich mehr zu sehen sein, als an anderen Künstlerdomizilen. Denn Uta Kilian Moes hat sich entschieden, zu diesem Anlass eine Ausstellung zu gestalten. Sie wird nicht in ihrem kleinen Atelier am Ortsrand präsentiert, sondern in der alten Schule inmitten des Ortes, dem Dorfgemeinschaftshaus. Die Stadt Jessen unterstützt sie bei diesem Projekt.