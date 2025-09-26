weather spruehregen
  4. Trauerbegleitung im Burgenlandkreis: „Trauernde müssen gar nichts!“ - Zeitzerin hilft Menschen nach einem Verlust

Seit über 20 Jahren begleitet Heike Schneider Menschen in Zeitz und Umgebung durch dunkle Zeiten und macht ihnen Mut. Wie sie hilft, wenn die Worte fehlen und der Schmerz bleibt.

Von Margit Herrmann 26.09.2025, 12:00
In einer Welt, die Leistung und Funktionieren verlangt, bleibt für Trauer oft kaum Raum. Als Heike Schneider selbst einen geliebten Menschen verlor, wusste sie: Niemand versteht Trauer so gut wie jemand, der sie selbst erlebt hat. Heute begleitet sie andere auf diesem Weg – mit Mitgefühl und Erfahrung. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Sie hört einfühlsam zu, lässt Raum und nickt, wenn andere ihre Trauer zum Ausdruck bringen und ihre Geschichte teilen. Im jungen Alter von 24 Jahren wurde Heike Schneider selbst von Trauer betroffen – eine Erfahrung, die sie im Jahr 2001 zur Hospizhelferausbildung bewegte.