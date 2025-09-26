In einer Welt, die Leistung und Funktionieren verlangt, bleibt für Trauer oft kaum Raum. Als Heike Schneider selbst einen geliebten Menschen verlor, wusste sie: Niemand versteht Trauer so gut wie jemand, der sie selbst erlebt hat. Heute begleitet sie andere auf diesem Weg – mit Mitgefühl und Erfahrung.

(Foto: Margit Herrmann)