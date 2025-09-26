Trauerbegleitung im Burgenlandkreis „Trauernde müssen gar nichts!“ - Zeitzerin hilft Menschen nach einem Verlust
Seit über 20 Jahren begleitet Heike Schneider Menschen in Zeitz und Umgebung durch dunkle Zeiten und macht ihnen Mut. Wie sie hilft, wenn die Worte fehlen und der Schmerz bleibt.
26.09.2025, 12:00
Zeitz/MZ. - Sie hört einfühlsam zu, lässt Raum und nickt, wenn andere ihre Trauer zum Ausdruck bringen und ihre Geschichte teilen. Im jungen Alter von 24 Jahren wurde Heike Schneider selbst von Trauer betroffen – eine Erfahrung, die sie im Jahr 2001 zur Hospizhelferausbildung bewegte.