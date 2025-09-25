Wanderer auf dem Selketalstieg können jetzt mit Luke, Henry, Emma und Hanna auf Entdeckungstour gehen und die 75 Kilometer lange Route zwischen Stiege und Quedlinburg per Audioguide erkunden.

Neuer Audio-Guide für Harz-Wanderer: So können sie mit der Brockenbande das Selketal erkunden

Am Mittwoch wurde in Ballenstedt ein neuer Audio-Guide fürs Selketal vorgestellt – und die Brockenbande ist mit von der Partie.

Ballenstedt/Falkenstein/Harzgerode/MZ. - Mit einem neuen Audioguide, der am Mittwoch in Ballenstedt vorgestellt wurden, wollen der Harzer Tourismusverband (HTV) und die im Tourismus kooperierenden Selketal-Anrainer Ballenstedt, Falkenstein/Harz und Harzgerode den Harzer Selketal-Stieg pushen. Dazu haben sie die vom HTV entwickelte Brockenbande auf den 75 Kilometer langen Fernwanderweg geschickt. Die Brockenbande, bestehend aus den vier fiktiven Comic-Charakteren Luke, Henry, Emma und Hanna, hat schon so manches Abenteuer im Harz erlebt. Es gibt bereits einen Podcast, Spiele und verschiedene Erlebnis-Angebote. Und HTV-Geschäftsführerin Carola Schmidt weiß, dass die Brockenbande, für die der HTV 2023 mit dem Deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet wurde, nicht nur bei Kindern gut ankomme, sondern auch Erwachsene die unkomplizierte Form der Wissensvermittlung zu schätzen wüssten.