Mit rund 150 Schausteller- und Händlerbetrieben, einem bunten Bauernmarkt, einer spektakulären Pyroshow und einem innovativen Solarmobilrennen bietet die Kleine Wiese auch 2025 ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Lichteffekte wird es auch an diesem Wochenende auf der Kleinen Wiese in Eisleben geben.

Eisleben/MZ/bth - Auf die Große folgt die Kleine Wiese in Eisleben. Auch die kleine Schwester hat einiges zu bieten für das Publikum aus Eisleben und Umgebung.

Mit rund 150 Schausteller- und Händlerbetrieben ist das Veranstaltungsgelände der Kleinen Wiese ausgebucht. Mit dabei sind Bekannte von der großen Wiese wie das Riesenrad, Achterbahn, Geisterbahn, Kettenflieger, Spinne, Autoscooter, Riesenrutsche, Trampolin, diverse Kinderfahrgeschäfte.

Am Samstag lockt der traditionelle Bauernmarkt zur Wiese nach Eisleben

Die Kleine Wiese hat ihr eigenes Flair. Am Samstag zum Beispiel darf man sich auf den traditionellen Bauernmarkt freuen. Von 11 bis 17 Uhr wird dort eine Vielzahl regionaler Produkte und Spezialitäten wie Honig, Wurst aus der Region, Fisch aus dem Landkreis, Kartoffeln, Obst, Kürbisse, Gebäck, Kuchen und Kaffee, frisch vor Ort gebackenes Steinofenbrot, Gegrilltes, Kräuter, Säfte und Gelees angeboten.

Natürlich gibt es auch Musik, und die Kinder können basteln. Höhepunkt am Samstagabend ist eine Laser-, Licht- und Pyroshow von und mit Feuerwerker Mark Schmidt.

Ein Solarmobilrennen ist eines der Highlights am Sonntag in Eisleben

Höhepunkt am Sonntag ist das Solarmobilrennen, das um 12 Uhr starten soll. Schüler der 9. Klassen aus fünf Schulen des Landkreises Mansfeld-Südharz haben in den letzten acht Wochen aus einem Drift-Kart Bausatz mit einen Solaraufbau ein eigenes Solarmobil gebaut, dass sie zur Kleinen Wiese auf die Piste schicken. Man darf gespannt sein, welche Unikate von den Schülern gebaut wurden und wie sie sich im Wettrennen schlagen werden.

Und dann heißt es, den Countdown herunterzuzählen bis zur nächsten Eisleber Wiese im September 2026. Es wird die 505. sein.

Wann hat die Kleine Wiese geöffnet?

Info: Die Kleine Wiese ist am Freitag, 26. September, von 15 bis 23 Uhr, am Samstag, 27. September von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 28. September von 11 bis 20 Uhr geöffnet.